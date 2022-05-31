Оккупанты пытались взять штурмом Довгенькое и установить контроль над Северодонецком — Генштаб

Оккупанты пытались взять штурмом Довгенькое и установить контроль над Северодонецком — Генштаб

На Донбассе продолжаются жестокие бои – враг обстреливает позиции ВСУ по всем видам имеющегося оружия.

Также на нескольких направлениях оккупанты не идут в атаки, зато обстреливают населенные пункты.

Об этом говорится в строительстве Генштаба.

На Славянском направлении оккупанты изо всех сил пытаются удержать занятые рубежи и маршруты снабжения, создают условия для дальнейшего наступления. Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.

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Оккупанты также пытались штурмовать в районе населенного пункта Довгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник производит огненное поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении враг перегруппируется для дальнейшего наступления. Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел.

На Северодонецком направлении штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Говорили о завершении войны, разблокировании Черного моря, чтобы не было угроз продовольственной безопасности в мире.

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