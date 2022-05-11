Оккупанты пытают и убивают граждан с проукраинской позицией на территории Николаевской и Херсонской областей

Оккупанты пытают и убивают граждан с проукраинской позицией на территории Николаевской и Херсонской областей

На оккупированных территориях Николаевской и Херсонской области пытают украинских патриотов.

Тех, кто не соглашается сотрудничать, убивают.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"На оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины параллельно с навязыванием идеологии "русского мира" продолжается тотальное мародерство оккупационных властей. Зерно, технику, имущество, людей оккупанты похищают, вывозят в Россию. Выявленных активистов с проукраинской позицией пытают, а за отказ сотрудничать убивают", — сообщают в ОК "Південь".

Выезды из населенных пунктов, находящихся под оккупантами, заблокированы. Не имея поддержки населения, оккупанты давят угрозами и ложью об установленной уже власти над всем югом Украины.

Напомним, что в Минобороны сообщили, почему оккупантам все еще не удалось провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях. Российским захватчикам не удается провести свои так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне.

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