Оккупанты пытаются найти новые способы "легально" присвоить автомобили и жилье мариупольцев

В Мариуполе для присвоения чужого россияне придумывают разные способы. Так, захватчики пытаются легализовать процедуру присвоения автомобилей.

Об этом рассказал заместитель мэра Сергей Орлов, сообщают в прессслужбе Мариупольского горсовета.

Ранее оккупанты воровали автомобили и вывозили их в Российскую Федерацию с помощью платформ. Теперь они пытаются внедрить в городе так называемое МРЭО и планируют выдавать номерные знаки "ДНР".

"Делают так, чтобы с украинскими номерами нельзя было уехать из Мариуполя", – рассказал он.

Не теряют россияне возможности присвоить квартиры марупольцев. В частности, они проводят инвентаризацию, чтобы найти квартиры жителей, покинувших город.

"Эту жилую площадь они хотят просто раздать россиянам, коллаборантам и членам их семей", - рассказал Сергей Орлов.

Как сообщалось, в Мариуполе невозможно будет начать отопительный сезон. Ведь 90% жилищного фонда города повреждены. Кроме того, большинство домов не подлежит восстановлению. В свою очередь, оккупанты в городе "строят дома на одну тысячу квартир".

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