Оккупанты пытаются найти новые способы "легально" присвоить автомобили и жилье мариупольцев

Российские оккупанты пытаются найти новые способы присвоить автомобили и жилье мариупольцев.
В Мариуполе для присвоения чужого россияне придумывают разные способы. Так, захватчики пытаются легализовать процедуру присвоения автомобилей.
Об этом рассказал заместитель мэра Сергей Орлов, сообщают в прессслужбе Мариупольского горсовета.
Ранее оккупанты воровали автомобили и вывозили их в Российскую Федерацию с помощью платформ. Теперь они пытаются внедрить в городе так называемое МРЭО и планируют выдавать номерные знаки "ДНР".
"Делают так, чтобы с украинскими номерами нельзя было уехать из Мариуполя", – рассказал он.
Не теряют россияне возможности присвоить квартиры марупольцев. В частности, они проводят инвентаризацию, чтобы найти квартиры жителей, покинувших город.
"Эту жилую площадь они хотят просто раздать россиянам, коллаборантам и членам их семей", - рассказал Сергей Орлов.
Как сообщалось, в Мариуполе невозможно будет начать отопительный сезон. Ведь 90% жилищного фонда города повреждены. Кроме того, большинство домов не подлежит восстановлению. В свою очередь, оккупанты в городе "строят дома на одну тысячу квартир".
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