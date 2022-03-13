Оккупанты пытаются обойти Николаев, чтобы попасть в Одессу — Минобороны Великобритании

Оккупанты пытаются обойти Николаев, чтобы попасть в Одессу — Минобороны Великобритании

Войска РФ пытаются обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

Российские оккупанты пытаются оцепить украинских военных на Востоке со стороны Харькова и Мариуполя. Также пытаются продвинуться в Одессу.

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Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Войска РФ пытаются обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

"Россия платит высокую цену за каждое продвижение вперед. Вооруженные силы Украины продолжают сопротивляться по всей территории государства", — говорится в сообщении британского Минобороны.

Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 13 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/FLC100EJAr — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 13 марта 2022

Напомним, что российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Баштанка. В результате авиационной атаки повреждены жилые дома на улице Сизоненко. Один человек оказался под завалами.