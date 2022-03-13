Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Оккупанты пытаются обойти Николаев, чтобы попасть в Одессу — Минобороны Великобритании

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты пытаются обойти Николаев, чтобы попасть в Одессу — Минобороны Великобритании

Associated Press

Войска РФ пытаются обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

Российские оккупанты пытаются оцепить украинских военных на Востоке со стороны Харькова и Мариуполя. Также пытаются продвинуться в Одессу.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Войска РФ пытаются обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

"Россия платит высокую цену за каждое продвижение вперед. Вооруженные силы Украины продолжают сопротивляться по всей территории государства", — говорится в сообщении британского Минобороны.

Напомним, что российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Баштанка. В результате авиационной атаки повреждены жилые дома на улице Сизоненко. Один человек оказался под завалами.

Следующая публикация