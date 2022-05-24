Оккупанты пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк и готовятся снова форсировать Северский Донец — Генштаб

Оккупанты пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк и готовятся снова форсировать Северский Донец — Генштаб

В Донбассе оккупанты сосредоточили свои усилия на наступлении в направлении Северодонецка и Лисичанска.

Таким образом, они хотят выйти на административную границу Луганской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

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На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.

В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огненное поражение украинских подразделений с применением артиллерии и авиации.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 16 атак врага, уничтожены 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и 1 вражеский автомобиль", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что российские оккупанты стягивают к границам с Украиной военную технику. Так, россияне разместили на границе с Украиной и Белоруссией ракетные комплексы "Искандер".

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