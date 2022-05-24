Оккупанты пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк и готовятся снова форсировать Северский Донец — Генштаб

В Донбассе оккупанты сосредоточили свои усилия на наступлении в направлении Северодонецка и Лисичанска.
Таким образом, они хотят выйти на административную границу Луганской области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.
В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огненное поражение украинских подразделений с применением артиллерии и авиации.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 16 атак врага, уничтожены 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и 1 вражеский автомобиль", — сообщают в Генштабе.
Напомним, что российские оккупанты стягивают к границам с Украиной военную технику. Так, россияне разместили на границе с Украиной и Белоруссией ракетные комплексы "Искандер".
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