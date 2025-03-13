Оккупанты пытаются опрокинуть силы на западный берег реки Оскол: детали

Украинские бойцы противостоят противнику на этом участке фронта.

На Купянском направлении русские оккупационные войска пытаются опрокинуть свои силы на западный берег реки Оскол.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица".

По информации военных, оккупанты продолжают попытки создать новый плацдарм на правом берегу реки в районе села Красное Первое.

"Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", — добавляют в ОСУВ.

Как сообщалось, на севере Харьковщины российские военные массово сдаются в плен. В частности, на участке ответственности 13-й бригады "Хартия", ситуация на фронте стала условно более спокойной для украинских военных.

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