Оккупанты пытаются оттянуть силы к реке Оскол, чтобы создать новую линию обороны — эксперт

Впрочем, панка оккупантов из-за наступления ВСУ на Харьковщине мешает им адекватно подойти к созданию новой линии обороны.

Об этом заявил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Но это в теории. Паника, связанная с наступлением ВСУ, не позволяет им адекватно подойти к созданию новой линии обороны. Любые действия российских военных представляют для них самих опасность. Надо на плечах врага вклиниться на территорию, которую он раньше занимал", — сказал он.

По его словам, секрет контрнаступления ВСУ в Харьковской области заключался в комплексном подходе к операции.

"Операция была спланирована таким образом: не атаковать линии противника в лоб, а использовать подходы, характерные для штурмовых операций. Были уничтожены мощности противника в глубине обороны, а затем совершились штурмовые атаки на большой скорости, там, где враг не ожидал. Это был молниеносный украинский блицкриг", — добавил Згурец.

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