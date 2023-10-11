Оккупанты пытаются оттянуть силы обороны от Работиного — ISW

В Генштабе ВСУ подтвердили информацию об активизации врага.

Российские захватчики пытаются максимально усугубить ситуацию вокруг Авдеевки и западной части Запорожской области, чтобы оттеснить Силы обороны от Работиного.

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Такое мнение высказали аналитики института изучения войны ( ISW ).

Сообщается, что 9 октября российские войска начали наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западнее Орехова на западе Запорожской области, чтобы оттеснить ВСУ от Работиного.

Сообщается, что российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны в районе Очеретиного, Тоненького и Бердичев в Донецкой области.

Кроме того, захватчики атаковали юго-западнее Орехова на линии Пятихатки – Жеребянки.

В Генштабе ВСУ подтвердили информацию об активизации врага. Сообщается, что захватчики задействовали три батальона для наступательных операций, однако пока ни одного продвижения не смогли достичь.

Эксперты считают, что для окружения Авдеевки нужно гораздо больше сил, чем задействовали россияне, сколько этот участок фронта достаточно сильно укреплен.

Кроме того, активизация российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной части Запорожской области, которые предположительно направлены на то, чтобы помешать украинскому командованию перебросить силы на критические участки фронта в западной части. Запорожской области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры активизировались на Авдеевском направлении и усилили обстрелы и до того почти полностью разрушенного города.

Кроме того, мы ранее информировали, что севернее Авдеевки продолжаются тяжелые бои после активизации российских захватчиков на этом участке фронта.

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