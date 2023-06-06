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Оккупанты пытаются попасть на правый берег под видом гражданских после подрыва Каховской ГЭС

Оккупанты пытаются попасть на правый берег под видом гражданских после подрыва Каховской ГЭС

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3254
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты пытаются попасть на правый берег под видом гражданских после подрыва Каховской ГЭС

оккупанты пытаются попасть на правый берег под видом гражданских. / Фото: УНИАН

Оккупанты притворяются гражданскими, эвакуируемыми с подтопленных территорий Херсонщины.

После подрыва Каховской ГЭС на территориях, которым грозит затопление, организовали эвакуацию для людей, оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом гражданских.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра. Таким образом, оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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Дата публикации
Просмотры
3254
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