Не очень умные оккупанты наконец поняли, что лояльности от местных жителей ждать не стоит.

Захватчики на ВОТ, которые не вовлечены в боевые действия, будут участвовать в организации и проведении "выборов президента РФ". Россияне хотят продемонстрировать более 80% поддержки диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет ЦНС.

РФ в очередной раз пытается "легализовать" свое правление и политику нацизма

Учитывая, что на временно оккупированных территориях местные граждане неохотно поддерживали так называемый "референдум" в 2022 году и "выборы" гауляйтеров в 2023 году, Кремлю нужно во что бы то ни стало продемонстрировать, а точнее симитировать явку избирателей на ВТО.

"Поэтому все военные, которые не вовлекаются в боевые действия, но находятся на ВОТ, должны подать заявление на голосование в марте, чтобы нарастить посещаемость "избирательных участков", – говорят в Центре.

Напомним, в Запорожской области началась так называемая регистрация граждан для фейковых выборов президента РФ. Речь идет о тех, кто намерен голосовать за пределами своего региона.

Читайте также: