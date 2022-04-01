Оккупанты пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь — Арестович

Российские войска продолжают вести обстрелы по населенным пунктам Украины.

Российские военные пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь. Но несмотря на сложную ситуацию, туда поступает гуманитарная помощь, и жители могут покинуть город.

Об этом заявил сегодня, 1 апреля, во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Враг продолжает уничтожать жилые кварталы в Мариуполе, Харькове, Чернигове – городе, который сейчас противник пытается превратить во второй Мариуполь. Но я думаю, что мы справимся. С Черниговом до сих пор сохраняется сухопутная связь: поступает военная и гуманитарная помощь, и жители могут уехать из города", — сказал Арестович.

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