Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области — Генштаб

Российские оккупанты пытаются идти в наступление на Донбассе, чтобы захватить стратегически важные населенные пункты.

В Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Также кафиры продолжают подготовку к наступательным действиям в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск.

В свою очередь защитники Украины активно противостоят усилиям врага.

"На территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины успешно отбиты 6 атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что оккупанты продолжают наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька на Харьковщине.

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