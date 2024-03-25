Оккупанты пытаются развивать наступательные действия с Марьинского направления: офицер рассказал важные детали

Российские оккупанты пытаются развивать наступательные действия с Марьинского направления. Их цель – продвигаться в сторону Георгиевки.

Об этом в эфире телеканала "Эспресо" сообщил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

"Россия пытается идти с Марьинского направления в сторону Георгиевки и оттуда, как плацдарм, развивать свои наступательные действия. Возле Георгиевки уже давно не было легко, но в последнее время враг давит постоянно, это одно из таких стратегических направлений, куда враг пытается продвигаться. Поэтому на этом направлении постоянно ощущается давление", – отметил Воронов.

Он также добавил, что самая горячая точка сегодня, в частности, Первомайское.

"Враг уже традиционно давит на украинские населенные пункты, такие как Первомайское. Это один из самых горячих участков фронта. Так же горячо сегодня возле Новомихайловки. Враг давит и к югу от Красногоровки. На нашем направлении это самые горячие населенные пункты", – добавил Сергей Воронов.

Напомним, что оккупанты перемещают военные склады из Крыма.

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