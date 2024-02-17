Оккупанты пытаются скрыть количество погибших в сбитых самолетах Су-34 и Су-35С

Уничтоженные самолеты Су-35С – это одноместный самолет, в то же время Су-34 – двухместный.

В России пропаганда как всегда продвигает нарратив, что "потерь нет". Это относится и к самолетам Су-35С и Су-34.

Об этом на своей странице в соцсети написал командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, уничтоженные самолеты Су-35С – это одноместный самолет, в то же время Су-34 – двухместный. Согласно радиоперехвату, одного пилота россияне нашли, других — до сих пор пытаются обнаружить.

“Что-то здесь не сходится, не правда ли? Есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она извещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов. Как видим, система рабочая. На фото – сработало четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) – ищите ”братьев” в этих районах. Не благодарите”, — риторически написал Николай Олещук.

Фото: Скриншот

Напомним, что Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, которые в течение последних дней атаковали позиции украинских защитников, в том числе и на Авдеевском направлении.

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