Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ на Бахмутском направлении и прорваться на Авдеевском: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 3 августа

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики Беларусь для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

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На Сиверском направлении противник совершал обстрелы позиций ВСУ по ствольной артиллерии. Ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Отмечается работа неприятельских средств радиоэлектронной борьбы.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали в районах населенных пунктов: Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщева, Замуловка, Лебяже, Коробочкино, Базалиевка и Басово.

Захватчики выдвинулись в направлении Кочубеевка – Дементиевка, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Довгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.

Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивается на Бахмутском направлении.

На направлении Сиверска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении с целью вытеснения подразделений ВСУ из занятых рубежей вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опросное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направление Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва техника воинской части, которая была перемещена в Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Для противодействия техническим средствам разведки противник развертывает средства радиоэлектронной борьбы.

На Южнобужском направлении враг в целях сковывания действий наших войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское, Новогригоровка, Лупароково, Апрельское и Белогорка. Задействовал авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

Для уточнения положения ВСУ, коррекции огня и контроля проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку. Продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения противника.

Напомним, российские оккупанты во вторник, 2 августа, ракетами обстреляли военную часть в Червоноградском районе Львовской области.

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