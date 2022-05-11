Оккупанты пытаются взять под контроль город Рубежное Донецкой области.

В Донецкой области оккупанты сосредоточили все усилия в направлении Рубежного.

Оккупанты пытаются взять город под контроль.

Об этом сообщают в Генштабе.

"На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк", — говорится в сообщении.

Оккупанты не прекращают штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В городе Мариуполь враг блокирует украинских защитников в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары.

Напомним, украинские военные уничтожили уже 26 тысяч российских солдат.

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