Оккупанты пытаются взять Попасную и Марьинку: оперативная ситуация в Донецкой области по состоянию на 26 апреля

Оккупанты пытаются взять Попасную и Марьинку: оперативная ситуация в Донецкой области по состоянию на 26 апреля

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты атакуют позиции ВСУ и перемещают свои пункты управления в сторону боевого столкновения.

Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Оккупанты атакуют ВСУ по нескольким направлениям.

Так:

на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;

на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;

на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку подразделений ВСУ в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Напомним, что в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты).

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