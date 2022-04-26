Оккупанты пытаются взять Попасную и Марьинку: оперативная ситуация в Донецкой области по состоянию на 26 апреля

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты атакуют позиции ВСУ и перемещают свои пункты управления в сторону боевого столкновения.
Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Оккупанты атакуют ВСУ по нескольким направлениям.
Так:
- на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;
- на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;
- на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;
- на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;
- на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.
Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку подразделений ВСУ в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Напомним, что в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты).
Читайте также: