Оккупанты пытаются захватить Рубежное и устанавливают понтонные переправы в направлении Кременной.

Оккупанты пытаются захватить Рубежное и устанавливают понтонные переправы в направлении Кременной.

Оккупанты пытаются взять под контроль город Рубежное в Луганской области.

Также враг обустраивает понтонную переправу в направлении Кременной.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Основной из текущих задач россиян остается установление полного контроля над Рубежным. Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории России в направлении Кременной перекинул технику понтонно-мостового парка", — сообщил Гайдай.

Он также отметил, что на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и 1 зенитная установка противника. Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, что украинские военные в очередной раз уничтожили понтонные переправы оккупантов через реку Северский Донец вблизи Белогоровки в Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что Белогоровка стала форпостом Луганской области.

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