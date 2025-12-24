Оккупанты пытаются захватить три украинских города: офицер ВСУ назвал главные цели врага

Продолжается оборона Покровска / © ТСН

Военно-политическое командование РФ поставило перед российской оккупационной армией задачу захватить Мирноград, Покровск и Доброполье. Кремлю это нужно для распространения пропаганды об «успехах на фронте».

Об этом заявил начальник штаба 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий в комментарии «24 каналу».

По его словам, российские войска имеют четко определенные временные рамки по захвату этих населенных пунктов и пытаются реализовать эти планы массированным давлением.

«Увеличили количество личного состава, техники в наступлениях», — отметил украинский офицер.

Кроме того, как отмечает Лотоцкий, россияне пытаются сломать моральный дух украинских защитников, публикуя видео оккупантов с российскими флагами, которые якобы заходят в районы города, что они полностью контролируют.

Однако, утверждает украинский офицер, такая демонстрация «успехов» на самом деле не свидетельствует о достижении стратегических целей — такие тактические действия имеют скорее информационный, чем военный эффект.

Лотоцкий отметил, что оборона Покровска была подготовлена должным образом: здесь были созданы инженерные заграждения, а уровень оборонительной инфраструктуры отвечал требованиям современного боя.

«Из-за этого он так долго и держится. До сих пор держится», — добавил военный.

По его словам, проникновению врага в Покровск поспособствовали сложные погодные условия, в частности плотные туманы, которые позволили незаметно накопить личный состав в районе города.

Напомним, в Группировке войск «Схід» сообщили, что в Покровске Донецкой области продолжается оборона, украинские войска контролируют северную часть города. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских оккупантов на подступах к городу.