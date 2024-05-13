Оккупанты пытаются захватить Волчанск: Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

Оккупанты изменили тактику массированных наступлений, которые были в начале полномасштабного вторжения.

В Харьковском направлении ситуация остается сложной. Оккупанты бьют по мирному населению и используют людей, как живой щит.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Противник пытается захватить Волчанск, однако Силы обороны дают отпор. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. Всего с начала активных боевых действий наши бойцы уничтожили более 1000 окупантов. На Лукьянке Липецкой общины также продолжаются бои. Фиксируем незначительное продвижение вражеских войск, однако наши бойцы ведут интенсивную борьбу с тем, чтобы удержать этот населенный пункт", — подчеркнул Олег Синегубов.

Он также добавил, что оккупанты изменили тактику массированных наступлений, которые были в начале полномасштабного вторжения. Теперь они продвигаются малыми группами по лесополосам, посадкам и кустам.

“В Волчанске остаются до 200 человек. Призываем эвакуироваться и уберечь свою жизнь”, — подчеркнул Синегубов.

Напомним, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали бои на окраине Волчанска против оккупационных войск РФ, ведущих наступление на Харьковщине.

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