Оккупанты пытаются закрепиться на Харьковском направлении — Генштаб

Российские оккупанты пытаются закрепиться на ранее взятых рубежах.

Для этого они усиливают фортификационные сооружения и обустраивают блокпосты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Слобожанском направлении враг, силами подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа и Балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей на Харьковском направлении.

"Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и непосредственно рядом с населенными пунктами Большой Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что на временно захваченных территориях Запорожья увеличивается количество российских военных. Оккупанты занимают дома, которые покинули украинцы, спасаясь от захватчиков. Также россияне грабят оставшихся мирных жителей.

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