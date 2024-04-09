Оккупанты пытаются защитить танки конструкцией, похожей на гроб (фото)

Оккупанты, пытаясь защититься от украинских дронов, придумали очередное "ноу-хау". Военные РФ накрывают танки железной защитой, которая похожа на гроб.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

Как отмечается, оккупанты продолжают активно наступать в направлении Красногоровки и Новомихайловки. Военные РФ используют, в частности, бронетехнику, которую они пробуют “развивать кустарными способами”.

"Вчера в районе Красногоровки увидели очередное "чудо" российской кустарной модернизации, когда они пытаются навешивать на танк дополнительную защиту, но так, чтобы под этой защитой скрылись еще и десантники, также хорошо горящие на нашей земле", — подчеркнул Сергей Воронов.

Благодаря этому "методу" оккупанты пытаются защититься от FPV-дронов. Кроме того, российские десантники несколько изменили тактику и теперь пробуют сесть на защищенные танки и на них заехать максимально близко к украинским позициям.

"Вчера такая попытка была заехать в Красногоровку, но наши воины там все оккупанты и положили", — резюмировал Сергей Воронов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко также обратил внимание на российское "ноу-хау". По его словам, создание такой "защиты" сигнализирует о явном паническом настроении врага.

"Не впервые уже замечаю, что, создавая разного рода надстройки, стремясь защитить танк от дронов, в рембатах РОВ не обращают внимание на вращение башни. И действительно, зачем оно? Уменьшение обзора, а подчас существенное снижение мобильности", — подчеркнул он.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко подчеркнул, что россияне обшили танки металлическими пластинами и установили РЭБ.

“Башня внутри этой конструкции не возвращается и смотрит только вперед. Черепахоподобный танк при отражении штурма уцелел и вернулся на свои позиции, но эффективность таких "технологий" сомнительна, — отметил журналист.

Напомним, что кафиры захватили позиции вблизи Авдеевки, ВСУ пошли в контратаку.

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