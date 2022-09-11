Оккупанты ракетами обстреляли центр Днепра и ударили из РСЗО по Никополю: есть пострадавшие

обстрелам подверглись Днепр, Никополь и Марганецкая община.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг попал по двум районам области – Днепровскому и Никопольскому.

По центру Днепра россияне ударили ракетой. Попали прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются.

Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", – рассказал он.

В Сети сообщают, что во время обстрела Днепра пострадал мужчина, работавший охранником в одном из учреждений, куда попала ракета.

Резниченко добавил, что в Никополе повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Также враг нанес удар по Марганецкой громаде. Предварительно, без раненных и разрушений.

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