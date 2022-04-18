Оккупанты ракетами обстреляли Днепропетровскую область

ПВО смогла уничтожить 60% ракет.
Днепропетровская область в очередной раз подверглась ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…", — написал Резниченко.
Какие именно инфраструктурные объекты области стали целями оккупантов, не сообщается.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по украинским городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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