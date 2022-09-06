Оккупанты ракетами обстреляли Харьков и били из артиллерии по населенным пунктам области: есть погибшие и многочисленные разрушения

Этой ночью враг в очередной раз нанес по Харькову ракетный удар.

В результате есть повреждения домов и погибшая.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Индустриальном районе Харькова в результате ракетных обстрелов повреждено 2-этажное здание и разрушен частный жилой дом, в котором находилась 73-летняя женщина. К сожалению, она погибла.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары. В Золочеве погибли 2 мужчин 39 и 52 лет, оккупанты обстреляли 7 жилых домов", — сообщил глава ОВА.

На территории Харьковщины продолжаются активные боевые действия. Оккупанты размещают личный состав и технику в детсадах и храмах, используют Святотроицкий храм в Малой Камышевахе как госпиталь. ВСУ крепко держат позиции и не дают врагу продвинуться вперед, нанося ему ощутимые потери.

Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.

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