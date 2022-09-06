Оккупанты ракетами обстреляли Харьков и били из артиллерии по населенным пунктам области: есть погибшие и многочисленные разрушения

Этой ночью враг в очередной раз нанес по Харькову ракетный удар.
В результате есть повреждения домов и погибшая.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Индустриальном районе Харькова в результате ракетных обстрелов повреждено 2-этажное здание и разрушен частный жилой дом, в котором находилась 73-летняя женщина. К сожалению, она погибла.
"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары. В Золочеве погибли 2 мужчин 39 и 52 лет, оккупанты обстреляли 7 жилых домов", — сообщил глава ОВА.
На территории Харьковщины продолжаются активные боевые действия. Оккупанты размещают личный состав и технику в детсадах и храмах, используют Святотроицкий храм в Малой Камышевахе как госпиталь. ВСУ крепко держат позиции и не дают врагу продвинуться вперед, нанося ему ощутимые потери.
Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.
Читайте также:
- оккупанты отключили Каховскую ГЭС и оставили без света часть двух областей
- В Донецкой области ВСУ освободили от оккупантов село: какие ужасы там увидели
- РФ обстреляла Днепропетровщину: один человек погиб, еще 3 – в тяжелом состоянии