Оккупанты ракетами обстреляли Львовщину: целью стал объект военной инфраструктуры

Российские оккупанты утром, 15 мая, обстреляли ракетами Львовскую область.

Она поразила один из военных инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

"Сегодня, 15 мая, около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. В настоящее время информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Днепропетровщине оккупанты из "Ураганов" обстреляли территорию Широковской общины. Вражеские боеприпасы упали на территорию Широковского общества Криворожского района. Попали между селами. Никто не пострадал.

Как сообщалось, авиация воздушных сил уничтожила взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.

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