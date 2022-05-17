Оккупанты ракетами обстреляли Очаков и Одессу и с РСЗО — Николаев: среди пострадавших 6-летний ребенок

Оккупанты ракетами обстреляли Очаков и Одессу и с РСЗО — Николаев: среди пострадавших 6-летний ребенок

На боевых позициях вдоль линии столкновения на Южном направлении продолжается ведение боевых действий.

Противник активности не проявляет, однако совершает ракетные атаки, в частности, по Николаевщине и Одесщине.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

Так, за прошедшие сутки оккупанты ракетами обстреляли объекты морской инфраструктуры города Очаков и центральный район города Николаев с РСЗО с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов, которые имеют неизбирательное действие. В Николаеве повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС.

Также оккупанты ракетами обстреляли Одессу. Поражён объект туристической инфраструктуры, разрушены в том числе несколько соседних частных зданий.

"Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты. В результате чего страдают мирные жители регионов. И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжело ранен 6-летний ребенок. При повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета сбита силами противовоздушной обороны", — сообщает ОК "Південь".

Корабельная группировка врага из 4 ракетных кораблей и 7 десантных продолжает держать блокаду судоходства, угрожать ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.

Напомним, что на Лиманском и Бахмутском направлениях враг каждую ночь идет в наступление после артиллерийских залпов.

Читайте также: