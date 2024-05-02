Оккупанты распродают присвоенные земли на Азовском побережье – ЦНС

Прежде всего речь идет о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха.

оккупанты продают незаконно присвоенные земли вдоль Азовского побережья. Их так называемая "власть" предлагает этаким "инвесторам" из России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Классический российский подход

Как объяснил гауляйтер Денис Пушилин, они выстраивают отношения с будущими инвесторами таким образом, что покупатели могут брать те или иные объекты, земли под пансионаты и уже обустраивать территорию. Зато узаконивание таких договоренностей может и подождать.

"Похоже, что сам Пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Такое осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность присутствующая в голове кремлевского пособия", — отмечают в ЦНС.

Напомним, РФ усиливает присутствие карателей на псевдовыборах на ТОТ.

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