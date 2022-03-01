Оккупанты распространили фейк о "заминировании" складов с аммиаком в Северодонецке

Оккупанты распространили фейк о "заминировании" складов с аммиаком в Северодонецке

Отмечается, что информация о "заминировании" является циничным фейком.

Российские пропагандисты и оккупанты распространяют фейк о якобы "заминировании" украинскими военными складами с аммиаком на предприятии "АЗОТ" в Северодонецке.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что информация о "заминировании" является циничным фейком.

"Украинские военные никогда родную землю не доведут до черты экологической катастрофы", — уверяют в Центре. В то же время украинцев предупреждают, что враг может совершить диверсии на предприятии.