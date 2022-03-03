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Оккупанты распространяют фейк, что Херсонщина хочет в Россию — ОГА

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Оккупанты распространяют фейк, что Херсонщина хочет в Россию — ОГА

Служба безопасности Украины

Оккупанты продолжают распространять информационную войну и писать фейки.

Оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"В настоящее время рашисты и рашистские СМИ пишут, что вроде бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию! Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках! Это фейк", — отметили в ОГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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