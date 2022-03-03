Оккупанты распространяют фейк, что Херсонщина хочет в Россию — ОГА

Оккупанты продолжают распространять информационную войну и писать фейки.

Оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"В настоящее время рашисты и рашистские СМИ пишут, что вроде бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию! Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках! Это фейк", — отметили в ОГА.