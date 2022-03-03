Оккупанты распространяют в мессенджерах данные украинских правоохранителей и выдают их за диверсантов

Российские военные пытаются создать хаос и дезориентировать украинских военных.

Российские оккупанты начали распространять в мессенджерах и соцсетях лживую информацию о перемещении своих ДРГ, чтобы ввести в заблуждение украинских защитников. Враг публикует в разных мессенджерах и соцсетях данные украинских правоохранителей, выдавая их за диверсантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Наша совместная работа по выявлению вражеских ДРГ настолько эффективна, что враг решил воспользоваться и этой темой. Поэтому теперь распространяет очередные фейки, чтобы ввести в заблуждение украинских защитников. А именно: в месседжерах "разгоняют" списки с персональными данными и фото якобы членов ДРГ, которые работают против Украины. Однако эти перечни формируют сами оккупанты! И используют для них данные украинских правоохранителей, таким образом выдавая их за диверсантов", — сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ объясняют, что это тактика российских захватчиков, цель которой – создать хаос и дезориентировать защитников Украины, настроить их друг против друга.

"Служба безопасности призывает не распространять такие фейки и не помогать врагам! Ведь вдобавок к собственной контрразведывательной информации СБУ получает от вас уведомление об участниках ДРГ через официальный чат-бот. Таким образом, правоохранители и силовики владеют достоверными данными о вражеских ДРГ. И они точно не будут "гулять" в свободном доступе в виде списков", — подчеркнули в спецслужбе.

Также в СБУ отметили, что вместо распространения фейковых списков, лучше сообщать о настоящих диверсантах на официальный чат-бот здесь, в тероборону ВСУ или в полицию.

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