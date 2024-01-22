Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на временно подконтрольных территориях

На временно оккупированных территориях россияне продолжают расширять пропагандистскую сеть.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, на то юга оккупанты открыли ряд отделений фонда "защитники отечества" (защитники отечества), которое имеет целью глорифицировать нацистский режим Кремля и его захватническую политику.

Фонд занимается организацией пропагандистских мероприятий и “добровольным” сбором средств на нужды оккупантов. В частности, на нужды фонда враг взимает деньги с зарплат бюджетников.

Центр национального сопротивления призывает сообщать об участниках фонда и их маршрутах перемещения Движения Сопротивления, чтобы каждый понес ответственность за свои действия.

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Напомним, российские пранкеры "Вован и Лексус" вышли на бойцов Международного легиона якобы от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию" ради "революции в Украине". Подробности "фейкооперации" читайте в материале ТСН.ua.

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