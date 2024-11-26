Оккупанты расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении

Так, военные армии РФ расстреляли 5 пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении. Это грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и скрылись в частном доме.

"После оцепления дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия", — отметили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — акцентировали в Офисе генпрокурора.

Напомним, российские кафиры во время штурмовых действий вблизи Угледара Донецкой области расстреляли сдавшихся в плен пятерых безоружных украинских защитников. Военное преступление было совершено еще 5 октября.

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