Оккупанты расстреляли 5 украинских военнопленных на Запорожье: детали от прокуратуры

Армия РФ в очередной раз расстреляла украинских военнопленных в Запорожье. Это произошло 24 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, военнослужащие вооруженных сил РФ произвели расстрел пяти украинских защитников из шести, взятых в плен. Правоохранители установили подразделение армии оккупантов военнослужащие которого сейчас проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отмечают в прокуратуре.

Ранее военные РФ совершили очередное военное преступление в Покровском направлении. Они расстреляли 5 пленных бойцов ВСУ.

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