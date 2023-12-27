Оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Прокуратура начала расследование по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем в начале декабря этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что российские военнослужащие в декабре 2023-го во время боевого столкновения с Силами обороны защитниками вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников. Через час оккупанты расстреляли украинских защитников.

"Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Следует отметить, что видео расстрела появилось в Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Авдеевском направлении. На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдававшихся в плен двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил о ликвидации группы российских оккупантов, расстрелявших пленных бойцов ВСУ под Авдеевкой.

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