Оккупанты расстреляли украинских военнопленных возле Бахмута

Прокуратура приступила к расследованию по факту расстрела врагом безоружных украинских военнопленных вблизи Клищиевки Бахмутского района во время захвата оккупантами позиций ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео с вражеской дроны зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии РФ во время штурма окопов ВСУ отдал приказ не брать противника в плен.

Во время наступления на позиции российские военные убили двух украинских защитников. Оккупанты расстреляли одного безоружного пленника, выходящего к ним с поднятыми руками, а другой погиб от взрыва гранаты, которую враг бросил в блиндаж.



"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Следует заметить, что видео расстрела на днях появилось в Сети.

Напомним, на днях Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена. Старшему освобожденному из плена исполнилось 62 года, а самому младшему – 20. Все освобожденные – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воина защищали Мариуполь.

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