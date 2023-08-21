Оккупанты рассылают херсонцам сообщения с угрозами физической расправы: что требуют

Жителей Херсона призывают не подвергаться манипуляциям захватчиков.
Российские захватчики через специальные боты рассылают сообщения с угрозами физической расправы жители Херсона.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Российские захватчики требуют для сохранения жизни рассказать о "нацистах" в Херсоне.
"В тексте рассказывают о физической расправе, которой вроде бы можно избежать, если рассказать о "нацистах" в Херсоне. Таким образом, рашисты пытаются получить информацию о расположении украинских военных в Херсонской области, а также о партизанском движении на временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.
ЦПИ призывает не поддаваться манипуляциям и напоминает, что любое сотрудничество с врагом приравнивается к государственной измене.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированные территории Украины привезли политтехнологов, пропагандистов и наблюдателей из России, чтобы провести там так называемые "выборы".
Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях Запорожья россияне анонсировали открытие кадетских классов в захваченных школах.
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