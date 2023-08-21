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Оккупанты рассылают херсонцам сообщения с угрозами физической расправы: что требуют

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Оккупанты рассылают херсонцам сообщения с угрозами физической расправы: что требуют

Смартфон / Фото: Pexels

Жителей Херсона призывают не подвергаться манипуляциям захватчиков.

Российские захватчики через специальные боты рассылают сообщения с угрозами физической расправы жители Херсона.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российские захватчики требуют для сохранения жизни рассказать о "нацистах" в Херсоне.

"В тексте рассказывают о физической расправе, которой вроде бы можно избежать, если рассказать о "нацистах" в Херсоне. Таким образом, рашисты пытаются получить информацию о расположении украинских военных в Херсонской области, а также о партизанском движении на временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.

ЦПИ призывает не поддаваться манипуляциям и напоминает, что любое сотрудничество с врагом приравнивается к государственной измене.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированные территории Украины привезли политтехнологов, пропагандистов и наблюдателей из России, чтобы провести там так называемые "выборы".

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях Запорожья россияне анонсировали открытие кадетских классов в захваченных школах.

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Дата публикации
Просмотры
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