Оккупанты размещают своих раненых в родильных отделениях: смертность рожениц и новорожденных выросла втрое

На оккупированных территориях российские военные размещают своих раненых солдат для лечения во всех местных медицинских учреждениях, даже в родильных отделениях. Поэтому беременные женщины не могут получать необходимую помощь. Так, смертность рожениц и новорожденных на этих территориях выросла втрое по сравнению с аналогичными показателями до начала российской военной агрессии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Действия российских оккупационных администрации приводят к дальнейшему ухудшению социально-гуманитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины. В частности, все местные медицинские учреждения используются оккупантами для лечения раненых российских военнослужащих", — сообщила она.

Поэтому беременные женщины лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь.

"Такие искусственно созданные трудности представляют опасность для жизни и здоровья рожениц и новорожденных, смертность среди которых на временно оккупированной территории увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями до начала российской военной агрессии", — резюмировала Маляр.

Напомним, в Луганской области оккупанты забирают детей в казацко-кадетские корпуса для якобы "правильного патриотического воспитания".

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