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Оккупанты разместили "Грады" на Запорожской АЭС: в ISW рассказали зачем

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты разместили "Грады" на Запорожской АЭС: в ISW рассказали зачем

Фото: Энергоатом

Оружие оккупанты разместили у хранилища отработанного ядерного топлива.

В Кремле приказали разместить "Грады" на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Москва делает это для того, чтобы ослабить критику радикальных приверженцев войны на фоне сообщений о выводе войск со станции.

Об этом сообщают в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

"Развертывание нового оборудования на ЗАЭС может быть попыткой успокоить слухи российских националистически настроенных военнослужащих о возможном выходе России из ЗАЭС, который Кремль дважды отрицал за последние 10 дней", — отмечают американские эксперты.

К слову, предыдущие опубликованные спутниковые кадры подтверждают, что российские силы хранят военную технику. В частности, на ЗАЭС есть боеприпасы, бронетранспортеры, зенитные пушки. Оружие оккупанты разместили у хранилища отработанного ядерного топлива.

На днях стало известно, что оккупанты завезли на АЭС реактивные системы залпового огня "Град". В "Энергоатоме" предупреждают, что этими в становках оккупанты могут обстрелять города Никополь и Марганец.

Напомним, ЗАЭС оккупанты РФ захватили еще в марте, а затем обстреляли саму станцию. На территорию АЭС россияне стащили технику, разместили в машинном зале энергоблока взрывчатку и оружие.

В конце ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал о признаках того, что россияне готовятся покинуть АЭС. Впрочем, это не означает, что РФ может уже скоро выйти из АЭС.

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Дата публикации
Просмотры
442
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