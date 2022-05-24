Оккупанты разрушили восемь памятников истории и культуры в Запорожской области

Оккупанты страны-агрессора России не прекращают уничтожать гражданскую инфраструктуру: попадают под вражеские обстрелы и исторические достопримечательности.
За три месяца войны в Запорожской области русские оккупанты разрушили уже восемь памятников истории и культуры.
Об этом в строительстве сообщила Запорожская ОВА.
В городе Орехов вражескими обстрелами повреждено старинное менонитское имение — историческое здание менонита Йохана Янцена, которое было построено в 70-е годы XIX века. Сейчас в этом здании работал Ореховский городской совет. В имении повреждены окна, разбиты входные двери, стены и старинная лепнина иссечены обломками, а часть крыши и второго этажа совсем разрушены.
На Запорожье оккупанты разрушили следующие достопримечательности:
- историко-архитектурный заповедник "Усадьба Попова",
- мемориальная стела участникам АТО в Энергодаре,
- железнодорожный вокзал "Запорожье-2",
- бывшая синагога и церковь святого Тихона Задонского в Гуляйполе,
- дом культуры в селе Малая Токмачка,
- санаторный комплекс в Хортице.
Кроме того, из Мелитопольского краеведческого музея похищены ценные коллекции. Среди пропавших ценностей есть иконы и картины известных художников.
Напомним, российские оккупанты в результате авиаудара повредили Свято-Крестовоздвиженскую церковь в селе Нова-Буда на Житомирщине, которая была построена в 1900 году.
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