Оккупанты разрушили восемь памятников истории и культуры в Запорожской области

Оккупанты страны-агрессора России не прекращают уничтожать гражданскую инфраструктуру: попадают под вражеские обстрелы и исторические достопримечательности.

За три месяца войны в Запорожской области русские оккупанты разрушили уже восемь памятников истории и культуры.

Об этом в строительстве сообщила Запорожская ОВА.

В городе Орехов вражескими обстрелами повреждено старинное менонитское имение — историческое здание менонита Йохана Янцена, которое было построено в 70-е годы XIX века. Сейчас в этом здании работал Ореховский городской совет. В имении повреждены окна, разбиты входные двери, стены и старинная лепнина иссечены обломками, а часть крыши и второго этажа совсем разрушены.

На Запорожье оккупанты разрушили следующие достопримечательности:

историко-архитектурный заповедник "Усадьба Попова",

мемориальная стела участникам АТО в Энергодаре,

железнодорожный вокзал "Запорожье-2",

бывшая синагога и церковь святого Тихона Задонского в Гуляйполе,

дом культуры в селе Малая Токмачка,

санаторный комплекс в Хортице.

Кроме того, из Мелитопольского краеведческого музея похищены ценные коллекции. Среди пропавших ценностей есть иконы и картины известных художников.

Напомним, российские оккупанты в результате авиаудара повредили Свято-Крестовоздвиженскую церковь в селе Нова-Буда на Житомирщине, которая была построена в 1900 году.

Читайте также: