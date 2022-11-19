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Оккупанты разворовывают украинскую культуру на захваченных территориях: "Херсонские музеи разграблены полностью"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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471
Время на прочтение
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Оккупанты разворовывают украинскую культуру на захваченных территориях: "Херсонские музеи разграблены полностью"

Фото: Associated Press

На временно захваченных территориях оккупанты разворовывают украинские музеи.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как оккупанты грабят украинскую культуру.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Хотите о культуре? Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью. Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия – это и есть настоящее содержание современной "русской культуры", — написал Подоляк .

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне планируют запустить филиалы всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Для этого они привозят на захваченные территории Украины своих пропагандистов.

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Дата публикации
Просмотры
471
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