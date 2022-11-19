Оккупанты разворовывают украинскую культуру на захваченных территориях: "Херсонские музеи разграблены полностью"

На временно захваченных территориях оккупанты разворовывают украинские музеи.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как оккупанты грабят украинскую культуру.
Об этом он написал в своем твиттере.
"Хотите о культуре? Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью. Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия – это и есть настоящее содержание современной "русской культуры", — написал Подоляк .
Напомним, на временно оккупированных территориях россияне планируют запустить филиалы всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Для этого они привозят на захваченные территории Украины своих пропагандистов.
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