Оккупанты разворовывают украинскую культуру на захваченных территориях: "Херсонские музеи разграблены полностью"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как оккупанты грабят украинскую культуру.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Хотите о культуре? Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью. Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия – это и есть настоящее содержание современной "русской культуры", — написал Подоляк .

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне планируют запустить филиалы всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Для этого они привозят на захваченные территории Украины своих пропагандистов.

Читайте также: