Оккупанты с авиации сбросили 30 авиабомб на Купянск: подробности от власти

В течение ночи 20 марта российская авиация наносила удары по Купянску Харьковской области. Более 30 кабов попали по центральной части города.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Фиксируем ухудшение ситуации в городе. Враг не прекращает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты и терроризировать мирных людей. Ситуация в Купянске остается напряженной", — подчеркнул чиновник.

По словам руководителя военной администрации, во время массированной атаки оккупантов ранения получили трое местных жителей. Один человек погиб.

Как сообщалось, ночью против 20 марта россияне нанесли массированный удар по Кропивницкому. Город атаковал минимум 21 беспилотник. Есть потерпевшие.

Читайте также:

Покровск оккупанты будут брать в кольцо? Какова ситуация под Купянском?