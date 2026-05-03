Оккупанты с самого утра кошмарят областной центр — есть жертвы
В Херсоне оккупанты из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий.
Сегодня, 3 мая, около 5.40 в Днепровском районе Херсона россияне из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий. Погиб мужчина.
Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.
«Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина. Его личность устанавливают. Еще 4 пострадавших — 63-летняя женщина и мужчины 48, 61 и 55 лет доставлены в больницу. В них минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил он.
За прошедшие сутки под вражескими ударами находились 5 населенных пунктов Херсонской громады. Повреждены частные и многоэтажные дома, автобусы, гражданские автомобили, гараж.
Ситуация в Херсоне — последние новости
2 мая россияне из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Среди погибших — коммунальщик и женщина. Также много пострадавших.
19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона погиб мужчина.
24 апреля в пригороде Херсона оккупанты из дрона попали в мопед, на котором ехали два человека.