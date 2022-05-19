Оккупанты с территории России обстреляли село в Сумской области и разгромили дом и двор местных: фото

Оккупанты с территории России обстреляли село в Сумской области и разгромили дом и двор местных: фото

Сегодня, 19 мая, оккупанты обстреляли с территории России село Старые Вырки Сумского района Сумской области.

Захватчики вели огонь около 04:30 ч. утра.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, 19 мая 2022 года около 4:30 российские военнослужащие с территории РФ произвели обстрел с. Старые Вырки Сумского района Сумской области. В результате обстрела повреждены дом и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

За процессуального руководства Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 18 мая российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и артиллерии пограничную территорию Сумщины и Черниговщины.

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