Оккупанты с утра бьют по АЗС — есть пострадавшие

Россияне атакуют АЗС в прифронтовых областях / © Associated Press

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Сегодня, 6 июля, в Запорожье оккупанты ударили по АЗС. По последним данным, пятеро пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«С утра россияне атакуют автозаправочные станции в областном центре. Уже пять пострадавших: помощь медиков понадобилась женщине и одиннадцатилетнему мальчику, раненым на АЗС, атакованной россиянами. На местах работают экстренные службы», — отметил он.

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Удары РФ по АЗС — последние новости

В ответ на удары украинских дронов по НПЗ в России и бензовозах, которые везут топливо в Крым и на оккупированные территории, Россия начала бить по автозаправкам в Украине. Только в ночь на 3 июля российская армия четыре раза атаковала АЗС в Сумскую область, в результате чего пострадали четыре человека.

В Днепропетровской области также в ночь на 3 июля был нанесен удар по АЗС в Софиевской громаде: там погибла женщина, еще три человека были ранены, на станции начался пожар.

Кроме этого, россияне совершили серию масштабных атак на заправки в Полтавской и Харьковской областях. По информации директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, это привело к значительным пожарам и разрушениям объектов топливной инфраструктуры.

5 июля в результате вражеского обстрела автозаправки на Хаковщине погиб мужчина, еще три человека пострадали.

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