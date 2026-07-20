Оккупанты сбросили 9 бомб на украинский город: есть "прилеты", жертвы и много раненых (фото)

Поврежденный дом из-за ударов по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

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Российские войска в ночь на 20 июля нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Краматорску Донецкой области. В результате попадания погибли два человека, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по Краматорску, сбросив на город девять управляемых авиабомб. Одна из них попала в многоэтажный жилой дом.

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В результате атаки повреждено в общей сложности девять многоэтажек и три медицинских учреждения.

Жертвами ночного обстрела стали два человека, еще 10 получили ранения.

Филашкин обратил внимание, что россияне атаковали мирных жителей в их домах, когда те спали. Удар нарочно нанесли ночью — в то время, когда семьи находились в квартирах и были самыми беззащитными.

«Это циничная охота на мирных жителей, единственная цель которой — убить как можно больше украинцев и посеять страх», — добавил глава ОВА.

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Последствия ударов по Краматорску 20 июля / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия ударов по Краматорску 20 июля / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Напомним, 20 июля российские захватчики также ударили УАБами по Запорожью. В результате утренней атаки погиб человек, еще пятеро ранены. Повреждены жилые и нежилые здания.

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