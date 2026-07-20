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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1404
Время на прочтение
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Оккупанты сбросили 9 бомб на украинский город: есть "прилеты", жертвы и много раненых (фото)

В результате атаки российскими УАБами повреждены девять многоэтажек и три медицинских учреждения в Краматорске.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Поврежденный дом из-за ударов по Краматорску

Поврежденный дом из-за ударов по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

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Российские войска в ночь на 20 июля нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Краматорску Донецкой области. В результате попадания погибли два человека, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по Краматорску, сбросив на город девять управляемых авиабомб. Одна из них попала в многоэтажный жилой дом.

В результате атаки повреждено в общей сложности девять многоэтажек и три медицинских учреждения.

Жертвами ночного обстрела стали два человека, еще 10 получили ранения.

Филашкин обратил внимание, что россияне атаковали мирных жителей в их домах, когда те спали. Удар нарочно нанесли ночью — в то время, когда семьи находились в квартирах и были самыми беззащитными.

«Это циничная охота на мирных жителей, единственная цель которой — убить как можно больше украинцев и посеять страх», — добавил глава ОВА.

Последствия ударов по Краматорску 20 июля / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия ударов по Краматорску 20 июля / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия ударов по Краматорску 20 июля / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия ударов по Краматорску 20 июля / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Напомним, 20 июля российские захватчики также ударили УАБами по Запорожью. В результате утренней атаки погиб человек, еще пятеро ранены. Повреждены жилые и нежилые здания.

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Дата публикации
Количество просмотров
1404
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