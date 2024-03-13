Оккупанты сбросили авиабомбу на 5-этажку в Мирнограде: двое погибших

Поздним вечером 12 марта, около 23:00, российские оккупанты сбросили на авиабомбу на Мирноград в Донецкой области. Погибли два человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что оккупанты сбросили авиабомбу "Гром-Е1" на город и попали в пятиэтажку. Всего в результате удара были повреждены четыре дома.

По словам главы ОВА, в результате удара пять человек получили ранения. В частности, один человек находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Кроме того, спасатели вытащили из-под завалов 13-летнюю девочку. Она не получила физических травм.

Поисковая операция на месте происшествия завершена.

Как сообщалось, ночью захватчики обстреляли Мирноград. Местные власти информировали о разрушении пятиэтажного многоквартирного дома.

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