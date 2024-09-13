Оккупанты сбросили авиабомбу на Ахтырку: повреждена многоэтажка

Информации о потерпевших нет.

Сегодня утром, 13 сентября, российские военные сбросили авиабомбу на Ахтырку в Сумской области. По предварительной информации, люди не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Конотопской областной военной администрации.

"Враг нанес авиационный удар по Ахтырке, применив КАБ. Зафиксирован один взрыв", — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия. В настоящее время на месте атаки работают аварийно-спасательные службы.

Напомним, минувшей ночью РФ массированно ударила по Конотопу. В результате атаки были повреждены жилые дома, учебные заведения и медицины. Более десяти человек получили разные травмы.

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