Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: есть потерпевшие

Во вторник, 23 апреля, российская армия ударила КАБом по Константиновке Донецкой области. В результате атаки пострадали пять человек.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу. Пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", — сообщил он.

Кроме того, в результате российских обстрелов в городе были повреждены три дома, автомобиль и инфраструктурный объект.

Обстрел Константиновки 23 апреля. Фото: Вадим Филашкин.

Как сообщалось, ночью Россия нанесла удары дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили 15 русских дронов. В общей сложности оккупанты выпусти 16 БпЛА.

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