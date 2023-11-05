Оккупанты сбросили авиабомбу на школу на Херсонщине: фото

Ночью на воскресенье, 5 ноября, российские военные выпустили по Дарьевской общине в Херсонской области управляемую авиабомбу. оккупанты уничтожили сельскую школу. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

На месте попадания в помещение учебного заведения возник пожар. Спасатели ее уже ликвидировали. Произошел обвал перекрытия. Кроме школы также повреждены шесть частных домов.

"Местные жители не опускают руки — начали ремонтировать поврежденные здания. Рядом дети помогают разбирать завалы и носить строительные материалы", — говорится в сообщении.

Российские военные ударили по Дарьевской общине в Херсонской области.

Как сообщалось, 4 ноября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. В результате атаки погиб один человек. Также пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Читайте также: