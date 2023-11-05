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Оккупанты сбросили авиабомбу на школу на Херсонщине: фото

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Оккупанты сбросили авиабомбу на школу на Херсонщине: фото

Оккупанты сбросили авиабомбу на Дарьевскую общину в Херсонской области. / Фото: Игорь Клименко

Обошлось без жертв.

Ночью на воскресенье, 5 ноября, российские военные выпустили по Дарьевской общине в Херсонской области управляемую авиабомбу. оккупанты уничтожили сельскую школу. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

На месте попадания в помещение учебного заведения возник пожар. Спасатели ее уже ликвидировали. Произошел обвал перекрытия. Кроме школы также повреждены шесть частных домов.

"Местные жители не опускают руки — начали ремонтировать поврежденные здания. Рядом дети помогают разбирать завалы и носить строительные материалы", — говорится в сообщении.

Российские военные ударили по Дарьевской общине в Херсонской области. / ©
Российские военные ударили по Дарьевской общине в Херсонской области.

Как сообщалось, 4 ноября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. В результате атаки погиб один человек. Также пострадали пять человек, среди которых двое детей.

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Дата публикации
Просмотры
340
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